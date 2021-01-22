Автомобиль сбил 86-летнего пешехода в центре Москвы

В центре Москвы автомобилист сбил пожилого мужчину на тротуаре. Об этом пишет РЕН ТВ.

Авария произошла на Новинском бульваре. 34-летний водитель Ford Galaxy ехал по тротуару вдоль проезжей части, в результате чего сбил человека.

86-летний мужчина получил закрытый перелом шейки бедренной кости со смещением и ушибы плеча.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что водитель каршеринга влетел в толпу людей в Петербурге.