Автомобиль сбил 86-летнего пешехода в центре Москвы
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В центре Москвы автомобилист сбил пожилого мужчину на тротуаре. Об этом пишет РЕН ТВ.
Авария произошла на Новинском бульваре. 34-летний водитель Ford Galaxy ехал по тротуару вдоль проезжей части, в результате чего сбил человека.
86-летний мужчина получил закрытый перелом шейки бедренной кости со смещением и ушибы плеча.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что водитель каршеринга влетел в толпу людей в Петербурге.
close