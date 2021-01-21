«Яндекс»: 10-балльные пробки в Москве образовались впервые за эту зиму

Сервис «Яндекс.Карты» впервые за эту зиму показал максимальные 10 баллов на дорогах Москвы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Яндекса».

«За зиму это первый раз, когда пробки побывали на отметке в 10 баллов», — пояснили в пресс-службе компании.

В «Яндексе» затруднились ответить, когда последний раз в столице фиксировались пробки в 10 баллов, потому что в сервисе не сравнивают эти показатели по разным периодам.

При этом журналисты последний раз фиксировали похожий транспортный коллапс в Москве в конце 2019 года.

Транспортные заторы в столице возникли к концу четверга, 21 января. В Дептрансе Москвы рассказали, что основной причиной пробок стал снегопад и множество аварий на дорогах.