Число пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали достигло 10 человек
Бернст Ю.
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Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса в подмосковной Электростали выросло до 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
«Пострадавших в ДТП в Электростали, предварительно, уже десять человек», — сказал он.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус врезался в угол кинотеатра «Современник» на улице Николаева. В транспорте находилось 20 человек.
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