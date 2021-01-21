Число пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали достигло 10 человек

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ГУ МЧС России по Московской области

Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса в подмосковной Электростали выросло до 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Пострадавших в ДТП в Электростали, предварительно, уже десять человек», — сказал он.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус врезался в угол кинотеатра «Современник» на улице Николаева. В транспорте находилось 20 человек.

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