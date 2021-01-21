Автобус врезался в кинотеатр в Подмосковье, пострадали четыре человека
Бернст Ю.
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Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра в подмосковной Электростали, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб по региону.
По его данным, рейсовый автобус врезался в угол кинотеатра «Современник» на улице Николаева.
В автобусе находилось 20 человек. В результате ДТП пострадали четыре человека.
Пострадавшие были переданы сотрудникам скорой помощи.
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