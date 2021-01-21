Автобус врезался в кинотеатр в Подмосковье, пострадали четыре человека

Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра в подмосковной Электростали, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб по региону.

По его данным, рейсовый автобус врезался в угол кинотеатра «Современник» на улице Николаева.

В автобусе находилось 20 человек. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Пострадавшие были переданы сотрудникам скорой помощи.