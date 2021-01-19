Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП в Подмосковье
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Московской области микроавтобус с пассажирами на полном ходу врезался в припаркованный грузовик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Уточняется, что ДТП произошло на 72-м км трассы М-7 в Павловском Посаде.
В результате погибли три человека, еще шесть травмированы.
По предварительным данным, виновник аварии — водитель микроавтобуса. «Возможно, он уснул за рулем», — рассказал источник.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Башкирии при столкновении легковушки и грузовика погибли четыре человека
— Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском
— Пятеро взрослых и четверо детей пострадали при ДТП в Чечне
close