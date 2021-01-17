В Госдуме оценили идею эксперимента по езде без водительского удостоверения

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею Минцифры провести в ряде регионов эксперимент по использованию мобильное приложение с QR-кодом вместо водительского удостоверения.

«Полностью поддерживаю. XXI век на дворе, развиваются цифровые технологии, и уже давно пора было к этому перейти. Поэтому правильно, что мы двигаемся в этом направлении», — заявил он RT.

При этом Нилов отметил, что для этого необходимы доступ к базе данных и интернет. Если он есть, и информацию можно подтвердить, то нужды в бумажном водительском удостоверении нет.

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов рассказал о планах ведомства провести в нескольких регионах эксперимент, в рамках которого вместо водительского удостоверения можно будет использовать мобильное приложение с QR-кодом.

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