Задержан водитель, врезавшийся в колонну автобусов Минобороны в Подмосковье

Полиция задержала водителя самосвала, который врезался в колонну автобусов Минобороны на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Его проверят на то, был ли он в состоянии опьянения в момент автоаварии, а также имел ли он все необходимые документы для управления автомобилем. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента», — говорится в сообщении.

Авария произошла днем 11 января в районе церкви Александра Невского на Новорижском шоссе. По информации СМИ, четыре человека погибли, десять пострадали. Повреждения получили пять автобусов Минобороны РФ.

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