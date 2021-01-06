Автомобиль Трампа продают с аукциона

Автомобиль Ferrari F430, ранее принадлежавший действующему президенту США Дональду Трампу, выставили на аукцион. Лот опубликован на сайте аукционного дома Mecum Auctions.

Покупатель получит в комплекте копию документов, на которых стоит подпись Трампа, указано в объявлении.

Автомобиль в красном цвете с бежевым кожаным салоном за все время использования проехал около 11 120 км. Стоимость лота оценивается в $400-500 тысяч.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Право на снос Trump Plaza в Атлантик-Сити выставили на аукцион