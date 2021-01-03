Порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол изменится в 2021 году

Порядок взаимодействия Госавтоинспекции и автошкол изменится с 1 апреля 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД.

В частности, проект приказа устанавливает основания для отказа ГИБДД от приема экзамена в группах от автошкол. Такими основаниями являются «отсутствие сведений об учебной группе, отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии», указано в документе.

При наличии указанных оснований экзаменационное подразделение ГИБДД направит в автошколу уведомление с объяснением причин отказа от приема экзамена.

Кроме того, по новым правилам, автошколы должны будут передавать в полицию данные о кандидатах в водители в течение пяти дней после начала обучения. При этом в МВД будут проверять сведения о наличии у обучающихся противопоказаний или ограничений к управлению автомобилем, а также информацию о медицинских организациях, выдавших заключения.

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