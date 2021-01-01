Машина насмерть сбила фельдшера скорой, приехавшей на место ДТП в Подмосковье

В Подмосковье фельдшер скорой помощи погиб под колесами машины, куда приехал по вызову на ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«Утром 1 января на трассе А-108 автомобиль ВАЗ врезался в машину скорой помощи, прибывшую на место по вызову на ДТП, после чего наехал на фельдшера, сотрудника ДПС и двух спасателей», — рассказали в пресс-службе.

Фельдшер погиб, сотрудник ДПС был госпитализирован.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что ведомство взяло на контроль уголовного дела. Отмечается, что водитель ВАЗ в момент аварии был в состоянии опьянения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Такси влетело в столб на юго-западе Москвы

— На Ставрополье трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с трактором

— Дед Мороз и Снегурочка попали в ДТП в Сургуте