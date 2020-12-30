Пять человек пострадали в ДТП с автобусом под Волгоградом

На трассе в Волгоградской области автобус столкнулся с легковым автомобилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе в Михайловском районе с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Волгоград — Москва.

В результате пострадали водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля, в том числе женщина, 8-летний и 13-летний мальчики, а также 18-летний подросток.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели.

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