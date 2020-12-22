Число такси в новогоднюю ночь увеличат на 40-50% в Москве
Катерина Медведева
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Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что количество такси в новогоднюю ночь в столице увеличится в 1,5 раза.
По его словам, в новогоднюю ночь число такси увеличивается для того, чтобы горожане смогли добраться до места назначения.
«Поэтому обычное количество такси будет увеличено примерно на 40-50%», — сказал Ликсутов в эфире Первого канала.
Также он напомнил, что проезд в метро и на МЦК станет бесплатным в новогоднюю ночь. Наземный общественный транспорт в ночь на 1 января будет курсировать почти по 60 маршрутам.
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