Число такси в новогоднюю ночь увеличат на 40-50% в Москве

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что количество такси в новогоднюю ночь в столице увеличится в 1,5 раза.

По его словам, в новогоднюю ночь число такси увеличивается для того, чтобы горожане смогли добраться до места назначения.

«Поэтому обычное количество такси будет увеличено примерно на 40-50%», — сказал Ликсутов в эфире Первого канала.

Также он напомнил, что проезд в метро и на МЦК станет бесплатным в новогоднюю ночь. Наземный общественный транспорт в ночь на 1 января будет курсировать почти по 60 маршрутам.

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