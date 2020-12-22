МВД впервые обнародовало рейтинг виновных в ДТП иностранцев

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России впервые обнародовал данные об иностранных гражданах, по вине которых произошли ДТП на территории страны за первые девять месяцев 2020 года. Об этом информирует газета «Коммерсантъ».

Так, в наибольших количествах аварий в этом году фигурировали граждане Узбекистана (797 аварий), Киргизии (701 авария), Таджикистана (599), Азербайджана (282) и Армении (280).

По словам главного эксперта Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александра Лыткина, аварийность часто провоцирует то, что работающие в такси мигранты обычно редко соблюдают режим труда и отдыха, работая по 14–16 часов.

Отмечается, что меньше всего аварий происходили по вине афганцев, эстонцев (по 5 ДТП), японцев и литовцев (по 6), а также граждан Республики Руанда (7 аварий).

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