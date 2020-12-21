В Москве машина сбила очевидцев ДТП с сотрудником ГИБДД

На востоке Москвы автомобиль наехал на очевидцев аварии с сотрудником ГИБДД, которые оказывали ему помощь после того, как его сбила машина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

Инцидент произошел 19 декабря в Купавенском проезде. Водитель Hyundai проследовал на красный сигнал светофора и наехал на инспектора ДПС, который производил замеры ранее произошедшей аварии.

Автомобилист вышел их машины на проезжую часть, для оказания помощи сотруднику ГИБДД направились очевидцы.

«В этот момент на нескольких человек также был совершен наезд автомобиля Chevrolet. После чего а/м Chevrolet совершил столкновение с а/м Hyundai», — рассказали в пресс-службе.

В результате пострадали сотрудник ГИБДД и водитель Hyundai, они госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

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