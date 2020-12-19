Автобус с призывниками попал в ДТП на Кубани

Автобус с призывниками из Дагестана столкнулся с легковым автомобилем на Кубани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Авария произошла на 117-м км трассы Краснодар-Кропоткин. По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.

Несколько призывников получили травмы и были доставлены в больницу, их жизни и здоровью ничто не угрожает, рассказали в пресс-службе.

По данным представителя регионального управления МВД, водитель легкового автомобиля погиб.

В настоящее время командование Южного военного округа и правоохранительные органы проводят проверку, выясняются обстоятельства инцидента, указано в сообщении.

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