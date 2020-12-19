В Москве BMW столкнулся с русской печью
Катерина Медведева
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На улице Николая Коперника в Москве BMW столкнулся с печью. Очевидцы сняли необычное ДТП на видео.
На кадрах видна расписанная печь, в которую врезался легковой автомобиль. Инцидент произошел недалеко от цирка, он виден на заднем плане.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
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