В Москве BMW столкнулся с русской печью

На улице Николая Коперника в Москве BMW столкнулся с печью. Очевидцы сняли необычное ДТП на видео.

На кадрах видна расписанная печь, в которую врезался легковой автомобиль. Инцидент произошел недалеко от цирка, он виден на заднем плане.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамвай сбил пешехода в Москве

— На МКАД образовалась четырехкилометровая пробка из-за аварии с грузовиками