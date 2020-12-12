Россияне помогли полицейским выявить более 20 тыс. нетрезвых водителей
Максимс Краюшкинс
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Автомобилисты помогли сотрудникам ГИБДД задержать более 20 тыс. нетрезвых водителей и выявить почти 270 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МВД.
«По итогам 10 месяцев 2020 года в ходе обработки полученной от населения информации сотрудники ДПС пресекли около 269 тыс. нарушений ПДД. Из них только за управление транспортным средством с признаками опьянения задержано около 22,4 тыс. водителей», — говорится в сообщении.
Всего же сотрудники ГИБДД выявили в 2020 году более 370 тыс. нетрезвых водителей, лишив их прав.
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