Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Ленобласти
Бернст Ю.
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В Ленинградской области столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФКУ УпрДор «Северо-Запад».
В результате двое человек погибли и трое, в том числе ребенок, пострадали.
Попутное столкновение автомобилей произошло на 99 километре федеральной трассы Р-21, в районе населенного пункта Чаплино.
Уточняется, что дорожное покрытие было обработано противогололедными материалами.
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