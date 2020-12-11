Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Ленобласти

В Ленинградской области столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФКУ УпрДор «Северо-Запад».

В результате двое человек погибли и трое, в том числе ребенок, пострадали.

Попутное столкновение автомобилей произошло на 99 километре федеральной трассы Р-21, в районе населенного пункта Чаплино.

Уточняется, что дорожное покрытие было обработано противогололедными материалами.

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