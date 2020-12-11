В Москве машина скорой помощи попала в ДТП и перевернулась

В Москве машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, в результате чего она перевернулась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла в 19.56 на пересечении улиц Большая Черемушкинская и Винокурова.

В МВД рассказали, что в настоящее время информация о пострадавших уточняется.

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