В Москве машина скорой помощи попала в ДТП и перевернулась
Антон Демидов
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В Москве машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, в результате чего она перевернулась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
По данным ведомства, авария произошла в 19.56 на пересечении улиц Большая Черемушкинская и Винокурова.
В МВД рассказали, что в настоящее время информация о пострадавших уточняется.
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