Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Два легковых автомобиля столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого ГИБДД.

В результате четыре человека погибли и один пострадал.

Авария произошла на 1427-м км автодороге М-4 «Дон».

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем.

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