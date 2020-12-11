Движение на Ярославском шоссе в Москве затруднено из-за аварии
Катерина Медведева
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На Ярославском шоссе в Москве затруднено движение из-за аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
ДТП произошло на эстакаде Ярославского шоссе, 28, в сторону области — столкнулись междугородный автобус и «Газель».
Людей в автобусе на момент аварии не было. По предварительной информации, пострадал водитель «Газели».
На месте работают сотрудники МВД, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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