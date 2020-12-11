В Москве в ДТП с автобусом погиб человек

На западе Москвы на перекрестке столкнулись три машины и рейсовый автобус, из-за чего один человек погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате столкновения, по предварительным данным, один человек, который находился в легковом автомобиле, погиб», — сказал источник.

Погибший находился в легковой машине, среди пассажиров автобуса никто не пострадал. На месте работают специалисты и правоохранители, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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