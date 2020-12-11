На юге Москвы затруднено движение на ТТК из-за перевернувшегося хлебовоза

На юге Москвы перевернулся хлебовоз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла в районе Автозаводской на Третьем транспортном кольце. В результате никто не пострадал.

На проезжую часть высыпался хлеб, который затрудняет движение. Для движения одну полосу перекрыли. Отмечается, что в результате ДТП также произошел небольшой разлив топлива, оно было смыто.

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