Япония разработает план по отказу от бензиновых машин

До конца года правительство Японии разработает план, чтобы отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей к середине 2030-х годов. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, пишет ТАСС.

«Мы прилагаем усилия к тому, чтобы составить проект такой программы уже в течение текущего года», — сказал он.

Министр отметил, что переход на электромобили — ключевой момент для выполнения плана по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году.

Также Кадзияма добавил, что к 2030 году правительство планирует снизить уровень выбросов на 26% по сравнению с 2013 годом, но эта доля может быть увеличена.

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