Пьяный водитель въехал на территорию храма в Москве
Полина Рутковская
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Водитель въехал на территорию храма в Малом Предтеченском переулке в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения, указано в сообщении.
Как рассказал источник агентства, мужчина пытался попасть в храм пешком, однако в пьяном виде его туда не пустили. После этого он въехал на территорию церкви на автомобиле.
В результате инцидента никто не пострадал, на месте работают полицейские.
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