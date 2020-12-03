Пьяный водитель въехал на территорию храма в Москве

Водитель въехал на территорию храма в Малом Предтеченском переулке в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения, указано в сообщении.

Как рассказал источник агентства, мужчина пытался попасть в храм пешком, однако в пьяном виде его туда не пустили. После этого он въехал на территорию церкви на автомобиле.

В результате инцидента никто не пострадал, на месте работают полицейские.

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