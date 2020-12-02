МВД разрешит сдавать на водительские права с 16 лет
МВД определило в проекте нового административного регламента право на прохождение экзамена на управление транспортными средствам с 16 лет. Об этом сообщает ТАСС.
«Для получения государственной услуги заявители представляют: письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством РФ», — говорится в проекте документа.
Отмечается, что документ представляется заявителям в возрасте от 16 до 18 лет.
В административном регламенте, действующим в настоящее время, такого уточнения прописано не было.
Новый регламент может вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
Ранее МВД России предложило с помощью видеокамер и аудиозаписи проверять личность тех, кто сдает практическую часть экзамена на получение водительских прав.
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