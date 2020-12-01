Полиция допустила проблемы с психикой у наехавшего на пешеходов в Трире

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Мужчина, совершивший наезд на пешеходов в германском Трире, находился под воздействием алкоголя, сообщил старший прокурор города Петер Фрицен. Его слова передает ТАСС.

Фрицен уточнил, что тест показал 1,4 промилле.

Кроме того, «есть свидетельства того, что могло иметь место психическое заболевание», отметил прокурор. По его словам, подозреваемого недавно осмотрел врач от ведомства по вопросам здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Трире 51-летний гражданин ФРГ совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека, в том числе ребенок, погибли, еще 15 человек пострадали. Водитель был задержан.

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