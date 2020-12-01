ДТП с 13 машинами произошло на Лыткаринском шоссе в Подмосковье

ДТП сразу с 13 автомобилями произошло на Лыткаринском шоссе в Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.

Отмечается, что инцидент произошел при съезде на Новорязанское шоссе. В результате аварии никто не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что на шоссе образовалась пробка из нескольких десятков машин из-за ДТП.

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