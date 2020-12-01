МВД предложило новую проверку для сдающих экзамен на права

МВД России предложило с помощью видеокамер и аудиозаписи проверять личность тех, кто сдает практическую часть экзамена на получение водительских прав. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, который оказался в распоряжении РИА «Новости».

В документе указывается, что кандидат в водители должен занять водительское место по команде экзаменатора, после чего тот использует видеокамеры и диктофон для фиксации «тождественности лица кандидата» с лицом, которое изображено в его удостоверении личности.

Кроме того, экзаменатор должен произнести вслух его фамилию, имя и отчество и только после этого дать разрешение испытуемому на подготовку к сдаче экзамена.

Отмечается, что в новом регламенте останется старая норма — установление личности по удостоверению.

Вступление в силу нового регламента намечено на 1 апреля 2021 года.

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