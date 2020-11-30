МВД представило новый список экзаменов для получения за прав

МВД России предлагает закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских перечень навыков вождения, которые должен продемонстрировать кандидат. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перечень навыков, согласно проекту приказа МВД РФ, предполагается закрепить в одном из приложений к документу. Всего список навыков содержит 19 пунктов. В частности, в перечень включены навыки, которые ранее проверялись на площадке: парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка; остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

Кроме того, по документу, кандидат должен показать умение разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проезды регулируемых и нерегулируемых перекрестков, железнодорожного переезда, навыки обгона и опережения, перестроения на дороге, имеющей две и более полосы.

Кандидаты в водители автобусов отдельно должны будут продемонстрировать навык останавливать общественный транспорт для безопасной посадки или высадки пассажиров.

Ранее МВД России сообщило о новой редакции административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений.

Документ, как и прежде, предусматривает штрафные баллы. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум и трем штрафным баллам. Самые грубые из них, за которые экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, за не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем. Для получения положительной оценки необходимо продемонстрировать навыки вождения на дороге, набрав при этом, как и ранее, менее пяти штрафных баллов.

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