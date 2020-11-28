Во Владимирской области трое полицейских погибли в ДТП

Трое полицейских погибли в аварии с большегрузом во Владимирской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным, 25-летний водитель Mazda-3 столкнулся с двигающимся впереди в попутном направлении КамАЗом. В результате погиб водитель легкового автомобиля и два его пассажира. Водитель грузовика не пострадал.

Погибшие мужчины оказались сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району. В момент ДТП они не были на службе и ехали на служебном автомобиле.

По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства аварии.

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