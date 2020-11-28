Названы способы сэкономить топливо автомобиля зимой

Специалисты журнала «За рулем» назвали способы уменьшить расход топлива при езде на автомобиле зимой.

В холодное время года увеличению расхода топлива способствует долгий прогрев двигателя, отопление салона и многочисленные электрообогревы.

В первую очередь необходимо прогревать двигатель непродолжительное время — пока очищаете снег с кузова. После начала движения не стоит быстро разгоняться.

Отмечается, что с кузова необходимо счищать весь снег, так машина станет легче, а сопротивление встречному потоку воздуха снизится.

Также автомобилистам советуют следить за давлением воздуха в шинах, которое на морозе падает. Из-за низкого давления повышается сопротивление качению колеса, что чревато перерасходом топлива.

Кроме того, стоит использовать моторное масло меньшей вязкости, убрать из машины все лишнее и пересмотреть манеру езды — водить более плавно, без пробуксовок и ненужных ускорений.

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