Стали известны сроки введения новых правил сдачи экзамена на водительские права

Новый административный регламент по проведению экзамена на получение водительских прав будет подписан в начале 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Новый административный регламент может быть подписан уже в начале следующего года. Пока проект документа обсуждается, и, возможно, в него будут внесены изменения», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, по новым правилам, водители легковых, грузовых автомобилей и автобусов будут освобождены от сдачи экзамена на площадке. При этом она останется обязательным элементом практической части тестов для мотоциклистов.

Ранее сообщалось, что проект нового регламента должен быть утвержден в октябре этого года, однако из-за пандемии коронавируса этот срок был перенесен.

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