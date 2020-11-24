Россияне рассказали, как готовят свои автомобили к зиме

При подготовке машины к зиме автомобилисты в России чаще всего меняют колеса и запасаются незамерзающей жидкостью. Это следует из результатов опроса сервиса «Авто.ру», поступившего в «Газету.Ru».

Почти все опрошенные водители (91%) меняют летнюю резину на зимнюю, еще 52% — покупают или заменяют антифриз. Укомплектовывают автомобиль щеткой и лопатой 41% респондентов. Около 40% — меняют масло и проверяют другие технические жидкости.

Гораздо реже автовладельцы меняют «дворники» (29%), проверяют аккумулятор (25%), автомобильную печку (20%) и проводят диагностику подвески, рулевого управления и тормозов (20%).

Только 13% участников опроса ремонтируют сколы и подкрашивают царапины на кузове, поскольку дефекты лакокрасочного покрытия из-за повышенной влажности и реагентов могут превратиться в очаги коррозии.

Наименьший процент респондентов к зиме заделывают трещины и сколы на стеклах. При этом в «Автор.ру» напомнили, что перепад температур в холодное время года может спровоцировать превращение мелких сколов в неремонтируемые трещины.

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