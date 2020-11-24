Водительские удостоверения и ПТС россиян изменятся

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства. Соответствующий приказ уже подписан, сообщает ТАСС.

Так, теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения находятся надписи на русском, английском и французском языках.

В документе также содержится список сведений, которые нужно внести в форму паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также в образец водительского удостоверения.

Сведения о мощности двигателя транспортного средства должны быть в свидетельстве о его регистрации. Изменения также будут внесены в инструкцию о выдаче разрешений на установку проблесковых маячков.

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