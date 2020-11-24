В Никарагуа 16 человек погибли и 25 пострадали в результате ДТП с грузовиком

В районе Окоте-Тума, Васлала, в Никарагуа грузовик перевернулся и упал в овраг, передает радио Ya со ссылкой на местные власти.

В результате погибли 16 человек и 25 человек пострадали.

По данным радио, среди погибших 12 женщин и младенец.

Мэр Васлалы Херман Варгас сообщил, что ДТП могло произойти из-за отказа тормозов у грузовика, который использовали как общественный транспорт.