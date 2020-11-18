Более 10 человек пострадали при столкновении легковушки с маршруткой в Туле

Более 10 человек, в числе который трое детей, пострадали при столкновении маршрутки с легковым автомобилем в Туле. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным полиции, авария произошла на улице Скуратовской около 16.15 мск. Автомобиль Ford EcoSport столкнулся с микроавтобусом Peugeot Boxer.

Как отмечает телеканал «Тульский 1», в результате ДТП пострадали оба водителя и восемь пассажиров маршрутки, среди которых трое детей 7,8 и 17 лет.

На месте работают бригады скорой помощи, состояние пострадавших не уточняется, на дороге образовался многокилометровый затор.