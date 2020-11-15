В Москве появились парковки для электромобилей
Антон Демидов
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Парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин появились в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный департамент транспорта.
Уточняется, что эти парковки предназначены только для таких автомобилей. На новых парковочных местах установлен знак «Парковка» с дополнительной информационной табличкой.
В департаменте предупредили, что парковаться на них обычным машинам запрещено, за нарушение предусмотрен штраф в размере 2,5 тысячи рублей.