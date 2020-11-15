Житель Красноярского края врезался в автомобиль Росгвардии, скрываясь от ДПС

В городе Ужуре Красноярского края водитель, убегая от погони экипажа ДПС, врезался в машину экипажа вневедомственной охраны и опрокинул его, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Экипаж ДПС сообщил в дежурную часть, что он на служебном автомобиле преследует автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого предположительно пьян. Инспекторы попытались остановить машину, но водитель игнорировал требования полицейских и попытался скрыться. Тогда госавтоинспекторы начали преследование нарушителя.

Уходя от погони, водитель столкнулся с экипажем Росгвардии, в результате чего произошло опрокидывание патрульного автомобиля.

В результате ДТП сотрудники УВО и водитель, который пытался скрыться, получили травмы.

В отношении водителя составили административные материалы по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».