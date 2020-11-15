В России сократилось количество ДТП по вине пьяных водителей

В России более чем на 10% сократилось число ДТП с участием нетрезвых водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГИБДД РФ за январь — сентябрь 2020 года.

Так, с начала года в стране было зарегистрировано более 10,2 тыс. аварий, которые произошли по вине пьяных водителей, что на 10% ниже аналогичного показателя прошлого года. Число погибших в таких ДТП снизилось на 18%, а пострадавших — на 11%.

Всего в 2020 году по вине пьяных автомобилистов погибли 2 569 человек и еще 13 662 были травмированы.

Кроме того, по данным ГИБДД, около четвери водителей в этом году оказались проходить медицинское освидетельствование после аварии.

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