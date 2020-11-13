Смертельное ДТП с автобусом произошло под Красноярском

Двое человек погибли в результате аварии с участием автобуса в Красноярске, сообщаетТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом «Газель», указано в сообщении.

В результате инцидента скончались два человека, еще один был госпитализирован. Инцидент произошел на 13 км автодороги Красноярск - Железногорск.

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