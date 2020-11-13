В Госдуме предлагают не наказывать за езду по выделенным полосам ночью

Депутаты Государственной думы от ЛДПР предлагают не наказывать водителей за движение по выделенным полосам в ночной время, соответствующий законопроект и пояснительная записка опубликованы в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.

В предложенной поправке указано, что водители транспортного средства не должны наказываться за выезд на выделенную полосу в период с 23.00 до 06.00, а также в случае необходимости объехать препятствие.

«В ночное время ввиду отсутствия движения общественного транспорта выделенная полоса остается практически пустой <...> В условиях дефицита улично-дорожной сети запрет выезда на выделенную полосу в ночное время другим транспортным средствам является необоснованным и странным», – отмечается в пояснительной записке.

На данным момент законопроект направлен на отзыв в правительство.

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