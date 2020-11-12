Российские АЗС проверят методом «тайного покупателя»
Валерия Исполатова
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Российские автозаправочные станции проверят методом «тайного покупателя». Об этом сообщил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов в эфире «Авторадио».
По его словам, соответствующие проверки начнутся с 1 июля 2021 года.
«Соответственно, без предупреждения пришли, отмерили и по качеству, и по количеству топлива, и выявили такие нарушения», — пояснил Кулешов.
На данный момент Росстандарт обязан заранее предупреждать заправки о проверках. Совершать «тайные» проверки ведомству позволит вступивший в силу закон о госконтроле и надзоре.
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