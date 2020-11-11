Человек погиб при столкновении автобуса и такси на севере Москвы
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Такси столкнулось с автобусом на севере Москвы, в результате погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Авария произошла на Большой Академической улице, в районе дома 12/18. В результате столкновения погиб водитель такси.
Еще один человек получил травмы. Из-за ДТП перекрыта одна из полос дороги.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Машина протаранила остановку в центре Москвы
— Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском