В МЧС рассказали, как управлять машиной при неизбежном столкновении

В ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали, как управлять машиной при неизбежном столкновении, передает РИА «Новости».

Если вы за рулем и понимаете, что вот-вот врежетесь в едущий навстречу автомобиль, сделайте все возможное, чтобы уклониться, поскольку столкновение с неподвижным предметом, даже деревом, всегда лучше лобового, сообщили в ведомстве.

Также в МЧС посоветовали сохранять самообладание до столкновения, так как это позволит управлять машиной до последней возможности.

При неизбежности удара специалисты рекомендовали защитить голову.

Если автомобиль идет на малой скорости, нужно вдавиться в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упереться руками в рулевое колесо. Если скорость превышает 60 км/ч и вы не пристегнуты ремнем безопасности, следует прижаться грудью к рулевой колонке. На переднем месте пассажира необходимо закрыть голову руками и завалиться на бок, распростершись на сидении, на заднем — упасть на пол. Если рядом ребенок, лучше накрыть его собой, сказали спасатели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МЧС рассказали, почему опасно ездить зимой на летних шинах