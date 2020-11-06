Электричка столкнулась с грузовиком в Подмосковье

На западе Московской области электричка столкнулась с грузовиком на железнодорожном переезде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного управления на транспорте Следственного комитета России Елену Марковскую.

По предварительной информации, ДТП произошло в ночь на 6 ноября на охраняемом переезде перегона станций Одинцово — Голицыно. Электропоезд следовал по маршруту Лобня — Москва.

Пассажиры электрички не пострадали, водитель и пассажир грузовика госпитализированы.

По факту инцидента проводится доследственная проверка. Криминалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

Это уже вторая авария с электричкой в Подмосковье за сутки. Накануне вечером электропоезд сошел с рельсов на Киевском направлении Московской железной дороги.

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