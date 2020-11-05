Два медика стали жертвами ДТП с грузовиком в Пермском крае

На трассе в Пермском крае столкнулась машина скорой помощи с грузовиком. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевой полиции.

Авария произошла в 9.00 по местному времени на 20-м километре дороги Голдыри-Орда-Октябрьский.

«Произошло столкновение скорой помощи и грузовика Hyundai. В результате ДТП погибли два медработника, водитель «скорой» доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.

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