Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем на Ямале

Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем ГАЗ в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Авария произошла на 494-м км перегона на станции Сывдарма — Лимбей Свердловской железной дороги. Поезд, следовавший по маршруту Уфа — Новый Уренгой, столкнулся с автомобилем ГАЗ на регулируемом железнодорожном переезде.

От полученных травм водитель 1977 года рождения скончался на месте.

По факту произошедшего проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного переезда.

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