Семь машин столкнулись на Садовом кольце в Москве

На Садовом кольце в Москве столкнулись семь легковых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Авария произошла на улице Садовая-Черногрязская в районе дома №7 около 8.20 мск.

В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали. Движение транспорта в районе происшествия затруднено.

На месте работают правоохранители, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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