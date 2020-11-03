Семь машин столкнулись на Садовом кольце в Москве
Катерина Медведева
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На Садовом кольце в Москве столкнулись семь легковых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Авария произошла на улице Садовая-Черногрязская в районе дома №7 около 8.20 мск.
В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали. Движение транспорта в районе происшествия затруднено.
На месте работают правоохранители, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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