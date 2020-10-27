«АвтоВАЗ» отзывает свыше 90 тысяч авто в России

«АвтоВАЗ» решил отозвать свыше 90 тысяч машин Lada Xray и Vesta в России из-за возможных проблем с топливным трубопроводом. Об этом говорится на сайте Росстандарта.

Отозвать должны автомобили, изготовленные в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов», — сообщает Росстандарт.

Автовладельцев указанных машин должны проинформировать путем рассылки писем и/или по телефону. Люди должны предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

«На транспортных средствах будет выполнен перемонтаж жгута проводов и, при необходимости, замена топливного шланга. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — отмечается в сообщении.

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